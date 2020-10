Lyanco, in Torio-Cagliari presazione deludente: fa rimpiangere Bremer

Giampaolo offre a Lyanco l’occasione perfetta ma il brasiliano la spreca: dopo il rientro dall’infortunio servirà ben altro per scavalcare Bremer

La risposta di Lyanco alla fiducia di Giampaolo è tutta lì, in quell’erroraccio in occasione del secondo gol del Cagliari. Su quella scivolata poco prima del tiro di Simeone che, invece di bloccare l’attaccante cagliaritano, gli offre il corridoio perfetto per battere Sirigu e ribaltare il momentaneo vantaggio del Torino. Non certo la risposta che ci si attendeva nel momento dell’uscita delle formazioni ufficiali. Quando tra la sorpresa generale al fianco di Nkoulou spiccava il nome del brasiliano invece di quello, di certo più usuale, di Bremer. Un cambio che non solo non ha portato l’effetto desiderato in termini di gioco ma e che di certo non aiuta nemmeno lo stesso Lyanco.

Dopo l’infortunio, un’occasione buttata

Soprattutto visto come è iniziata la stagione per il brasiliano. L’operazione per la calcificazione formatasi dopo l’infortunio l’ha di fatto tenuto lontano dai campi per tutta la preparazione estiva, seppur breve. Nelle amichevoli giocate dai granata prima dell’inizio del campionato, infatti, Giampaolo ha sempre potuto contare sul solo Bremer che è diventato inamovibile per il tecnico tanto da spingere la società a mettere Lyanco sul mercato. Il destino invece gli ha regalato un’altra chance con la maglia granata. Rimasto a Torino, Lyanco ha potuto toccare con mano quello che Giampaolo ha sempre sostenuto: tutti avranno la loro occasione.

La possibilità di rendersi utili alla causa granata. E quella chance, Giampaolo gliel’ha offerta sul piatto d’argento proprio contro il Cagliari. Un’occasione che però il difensore non ha sfruttato di certo nel modo giusto. Qualcosa si è visto, è vero, ma nel complesso la prestazione non ha fatto che far rimpiangere Bremer. Per convincere il tecnico e riprendersi il posto da centrale, al brasiliano servirà ben altro.