E intanto Berenguer lascia il segno alla prima da titolare al San Mames…

Esordio da sogno al San Mames per Alex Berenguer, rinato rispetto al Toro: titolare per la prima volta in rojiblanco e in gol dopo 68 minuti

Sarà l’aria di casa, ma di certo questo Berenguer ha tutto un altro entusiasmo. Il suo debutto al San Mames resterà impresso nella sua memoria. Approdato di recente all’Athletic Bilbao dopo il lungo corteggiamento da parte dei baschi, ha iniziato nel migliore dei modi con la nuova maglia. E la qualità tanto ricercata in questi anni in granata ma mostrata a tratti, è emersa tutta d’un colpo con la casacca rojiblanca.

Un esordio da titolare memorabile per Berenguer

Il match contro il Levante, che ha consacrato il debutto di Berenguer al San Mames nonchè la sua prima partita da titolare con l’Athletic Bilbao, lo ha visto protagonista. Gli sono bastati 68 minuti in campo per metterci un punto. Ricevuta palla, ha lasciato che rimbalzasse per poi colpirla in modo da darle una traiettoria particolare e facendola insaccare nell’angolino basso sinistro alle spalle di Koke Vegas. Tanta qualità lasciata riposare sotto le ceneri con il Toro, ma che è ora stata rispolverata e che potrebbe trasformarsi nell’inizio di qualcosa di inaspettato.

Euforia dopo il gol per l’ex granata

Euforia e felicità nel post celebrativo condiviso sui social da Alex Berenguer. “Debutto da sogno al San Mames, vittoria e gol“, questa la didascalia scelta, che racchiude tutto ciò che si potrebbe desiderare per chi pratica questo sport.

Ecco il post di Berenguer.