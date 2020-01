Ansaldi rassicura: "Manca sempre meno" - Toro.it

Ansaldi vuole tornare in campo il più presto possibile. Il messaggio del terzino granata su Instagram: “Solo Dio sa la voglia che ho di tornare”

Il Torino ha bisogno di Ansaldi e lui non vede l’ora di tornare a calcare il rettangolo verde il più in fretta possibile. L’infortunio muscolare lo sta tenendo lontano dai campi più del previsto ma il terzino granata scalpita e affida ad un messaggio sul suo profilo Instagram tutta la voglia di tornare a vestire la maglia granata: “Solo Dio sa la voglia che ho di tornare. Ogni volta manca meno. FORZA TORO, SEMPRE!!!” Cristian Ansaldi, dunque, ha dato il via al suo personalissimo conto alla rovescia: Mazzarri non aspetta altro che poterlo riavere a piena disposizione e i tifosi vogliono riabbracciare quello che a tutti gli effetti è uno degli uomini migliori di questo Torino.

