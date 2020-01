Iago Falque saluta il Toro: su Instagram l’attaccante spagnolo ringrazia i granata e i tifosi nonostante gli ultimi mesi difficili

L’attaccante spagnolo Iago Falque saluta ufficialmente il Torino dopo tre stagioni con la maglia dei granata e torna nella sua ex squadra: il Genoa. Dopo una lunga trattativa il club rossoblu ha trovato le giuste mosse per riportare Falque in Liguria con l’obiettivo di segnare e raggiungere la salvezza con il grifone. Falque su Instagram saluta così la piazza granata: “Oggi è un giorno difficile. Non si tratta di un addio ma di un arrivederci… ma voglio comunque dedicare queste parole ai tifosi e ai miei compagni del Torino, come saprete gli ultimi sei mesi non sono stati facili per me… Gli infortuni – prosegue Iago Falque – non mi hanno permesso di essere il giocatore che sono e dare tutto quello che ho. Perciò ho deciso di andare altrove a cercare minuti di gioco e recuperare le belle sensazioni che il campo da”.

Falque ai compagni: “Vi auguro il meglio per il resto della stagione”

Nel salutare il Torino, Iago Falque non dimentica nessuno e nel suo post su Instagram lascia un commento anche ai compagni: “Voglio ringraziare i mieri compagni per l’appoggio di questi mesi e augurarvi il meglio per il resto della stagione”. Ed infine anche per i tifosi del Torino Falque ha avuto parole al miele nel suo personale “arrivederci” alla maglia granata: “A voi tifosi, grazie per l’affetto ricevuto dal primo giorno come giocatore del Toro fino ad oggi, grazie per tutti i messaggi di sostegno che mi avete inviato. Sei mesi difficili non rovinano i tre anni più belli della mia carriera. E’ stato un onore. Grazie Toro”.

Falque: il post Instagram di saluti al Torino

Il post pubblicato da Iago Falque sul proprio profilo Instagram per salutare il Torino