Ansaldi, al Fila lavoro specifico: l'argentino è fondamentale per Longo - Toro.it

Contro il Parma, all’andata, segnò il primo dei suoi 4 gol in Serie A. Ora Ansaldi lotta contro i suoi muscoli per regalare al Torino un finale da protagonista

Il fatto che proprio contro il Parma, all’andata, Cristian Ansaldi segnasse il suo primo gol in campionato è solo una ricorrenza che ci permette fin da subito di agganciarci alla prossima partita. Il Torino, tra sei giorni, tornerà in campo nel recupero contro i ducali: e dovrà fare sul serio, per conquistarsi la salvezza. Molto passerà dall’argentino, perno fragile di una squadra che pecca di qualità e ha un disperato bisogno di averla sempre a disposizione. Al Filadelfia, invece, il 15 sta svolgendo spesso e volentieri un lavoro specifico: un modo per evitare affaticamenti e preservarsi da eventuali infortuni.

Il Torino ha bisogno del 15. Lui lavora per esserci

Per questo non era in campo nella partita di allenamento alla quale ha assistito anche il presidente Cairo. Un’assenza giustificata per prevenirne altre negli appuntamenti che conteranno, dal 20 giugno in poi.

Ansaldi fin qui, in stagione, ha messo a segno 4 gol, ha offerto 3 assist, ma è anche rimasto ai box in sette partite. Poco prima della sosta, e dopo l’esonero di Mazzarri, si era rimesso in sesto dopo un lungo stop. E contro il Napoli aveva regalato a Edera il pallone dell’ininfluente 1-2.

Un apporto prezioso. Imprescindibile, anzi. Del quale Longo ha disperato bisogno per salvare il Toro.