Cairo come una volta: vicino alla squadra per esorcizzare la paura della B

Tre volte in tre settimane al Filadelfia: Cairo vicino alla squadra, sprone e pressione. Il campionato e la lotta salvezza si avvicinano inesorabili

Ha assistito all’allenamento anche ieri, Urbano Cairo. Per la terza volta in altrettante settimane. La prima volta fu il 28 maggio, in concomitanza con l’ufficialità della ripartenza del campionato. “Ho dato la carica”, disse allora. Lo stesso ha tentato di fare il 3 giugno e infine il 13, a una settimana esatta dal ritorno in campo contro il Parma: segnale di una strategia strutturale, che ricorda quella dei suoi esordi da patron, quando al centro sportivo l’imprenditore si presentava di frequente . Da bordocampo, ha guardato la partita di allenamento che ha visto Zaza e Belotti sugli scudi, ha parlato con i suoi ragazzi e con lo staff tecnico, in campo e poi a pranzo.

Stipendi e retrocessione: i temi sul tavolo da pranzo

In quel contesto, secondo La Stampa in edicola stamattina, il presidente ha parlato anche di stipendi. Vanno infatti definiti i limiti dell’accordo per marzo e aprile, mesi nei quali i calciatori si sono allenati solo a casa senza mai scendere in campo. Sempre secondo il quotidiano, i toni sarebbero stati sereni: presupposto necessario per giungere a una stretta di mano.

Questioni venali, ma non solo. Perché c’è una rosa da spronare, obbligata a conquistare sul campo una salvezza in bilico ma non certo impossibile. Un mix di carica e pressione, che la proprietà ha voluto portare fisicamente al Fila.

Cairo è fiducioso a parole, ma sa anche che in tredici partite tutto può ancora accadere (e forse traspare un po’ di timore, ragionava il nostro Chiarizia nei giorni scorsi). Soprattutto dal buon avvio passerà l’avvenire del suo Toro, protagonista – comunque vada – di una delle peggiori stagioni della sua gestione, rapportando investimenti e risultati sportivi.