Ansaldi, il pagellone del terzino per la stagione 19/20

Il pagellone / Annata compromessa dagli infortuni per Ansaldi che risulta comunque uno degli uomini più importanti del Torino: imprescindibile

Fisico di cristallo ma grinta e determinazione granitica: ancora una volta è Ansaldi a rappresentare uno degli uomini più importanti per il Toro. Nella prima parte di stagione in particolare. Con l’attacco in crisi, incapace di incidere e un centrocampo sterile da cui faticavano a partire le azioni, era proprio da Ansaldi che arrivavano spesso i maggiori pericoli per gli avversari. Indispensabile in difesa, costruttore e punto di riferimento in fase offensiva, per Mazzarri prima e Longo poi è stato per lunghi tratti di campionato una delle poche certezze di un Toro indebolito e smarrito.

Una stagione compromessa dagli infortuni

Se bastasse questo per dare un voto, la pagella di Ansaldi sarebbe decisamente una delle più alte tra quelle granata. A compromettere però il rendimento del giocatore, e di conseguenza il voto finale, ci sono però i tanti infortuni e un fisico troppo fragile per garantirgli la giusta continuità. Il problema al bicipite femorale, prima, e lo stiramento al polpaccio poi hanno costretto i due tecnici a centellinare l’impiego del terzino che non è riuscito ad incidere come avrebbe veramente voluto e potuto.

Ma tanto basta per considerarlo comunque indispensabile: senza Ansaldi in campo il Toro perde costantemente il controllo della fascia e soprattutto vede diminuire drasticamente le possibilità di farsi trovare in area avversaria con palloni giocabili e potenzialmente pericolosi. Tanto che ogni suo ingresso a partita in corso ha cambiato costantemente volto alla squadra. E se Ansaldi non lesina le dichiarazioni d’amore verso il Toro, è indubbio che anche i tifosi si augurano una sua permanenza. Per il bene suo ma soprattutto del Toro.

Voto: 6