Singo, il pagellone del difensore per la stagione 2019/2020

Il pagellone / Titolare in Primavera ha trovato l’esordio con Mazzarri ma è con Longo che è esploso: chiude da titolare con un gol contro la Roma

Il 6 in pagella Singo l’ha guadagnato a pieno: il coronavirus ha probabilmente stoppato e messo in pausa la sua crescita mandando in archivio troppo presto la stagione della Primavera granata, ma il giovane difensore ha saputo comunque ritagliarsi spazio e offrire conferme. Con la squadra di Sesia si è ritagliato la titolarità, diventando un punto fermo del tecnico e della sua retroguardia, e anche la fiducia di Mazzarri che aveva intravisto, già ad inizio stagione, le sue potenzialità tanto da regalargli i primi minuti con la maglia della Prima Squadra in Europa League. Non più di una manciata di minuti per tre brevi apparizioni che tuttavia segnano solo il prologo di quello che sarebbe poi successo con l’arrivo di Longo.

Longo, con lui la chance migliore

Dopo la pausa per l’emergenza sanitaria che, come si diceva ha interrotto il suo percorso con la Primavera, per Singo arriva la vera e propria chance. L’occasione della vita, almeno quella calcistica. Nel ragazzo Longo crede fino in fondo tanto da regalargli non solo le prime vere presenze con il Toro dei grandi ma anche l’esordio da titolare in Serie A.

E Singo ripaga a pieno la fiducia del tecnico: in campo sembra tutto fuorché un giovane alle prese con le prime esperienze nel calcio dei grandi tanto che con la Roma strappa applausi da tutti i fronti, chiudendo la sfida e la sua personale stagione con il gol che mette la ciliegina sulla torta sulla sua esperienza con la prima squadra. Una conferma, quella data da Singo che non solo gli vale la piena sufficienza ma anche la possibilità di mettersi seriamente in gioco per il Toro del futuro.

Voto: 6