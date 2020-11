Serie A, le designazioni: Inter-Torino è affidata a La Penna. Abisso al Var

Sono stati designati gli arbitri dell’ottava giornata di Serie A 2020/2021: La Penna dirigerà Inter-Torino. Al Var c’è Abisso

L’Aia ha reso note le designazioni valide per l’8a giornata di Serie A, che si aprirà con Crotone-Lazio, affidata a Sacchi. Il Torino, che sfiderà l’Inter di Conte nella trasferta a San Siro, avrà Federico La Penna, fischietto della sezione Aia di Roma 1 a dirigere il match, con Cecconi e Di Vuolo come assistenti e Pasqua IV Uomo. Il Var è stato invece affidato ad Abisso, con Galetto come Avar. Di seguito tutte le designazioni epr questa giornata di Serie A.

Serie A: gli arbitri dell’8^ giornata

CROTONE – LAZIO Sabato 21/11 h. 15.00

SACCHI

PASSERI – AVALOS

IV: PEZZUTO

VAR: GUIDA

AVAR: LONGO

FIORENTINA – BENEVENTO h. 12.30

GHERSINI

LOMBARDI – LANOTTE

IV: PICCININI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DEL GIOVANE

INTER – TORINO h. 15.00

LA PENNA

CECCONI – DI VUOLO

IV: PASQUA

VAR: ABISSO

AVAR: GALETTO

JUVENTUS – CAGLIARI Sabato 21/11 h. 20.45

MARESCA

VIVENZI – BRESMES

IV: DIONISI

VAR: MARIANI

AVAR: VALERIANI

NAPOLI – MILAN h. 20.45

VALERI

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: DOVERI

VAR: IRRATI

AVAR: PAGANESSI

ROMA – PARMA h.15.00

MANGANIELLO

BACCINI – ROBILOTTA M.

IV: CAMPLONE

VAR: MAZZOLENI

AVAR: TOLFO

SAMPDORIA – BOLOGNA h.15.00

MARINELLI

ROSSI L. – ZINGARELLI

IV: FOURNEAU

VAR: MASSA

AVAR: ALASSIO

SPEZIA – ATALANTA Sabato 21/11 h. 18.00

RAPUANO

SCATRAGLI – GROSSI

IV: AMABILE

VAR: BANTI

AVAR: FIORITO

UDINESE – GENOA h. 18.00

CALVARESE

COSTANZO – FIORE

IV: PATERNA

VAR: NASCA

AVAR: PRETI

H. VERONA – SASSUOLO h.15.00

FABBRI

ROSSI C. – BERCIGLI

IV: AURELIANO

VAR: PAIRETTO

AVAR: RANGHETTI