Belotti, il Toro dipende da lui. E a San Siro farà 200 in granata - Toro.it

Per Bosnia-Italia è ancora in dubbio, ma Belotti vuole raggiungere contro l’Inter le 200 partite col Torino. Che, senza di lui, varrebbe la metà

Potrebbe essere San Siro, a far da teatro al traguardo. Andrea Belotti, a meno di clamorosi forfait, taglierà contro l’Inter (domenica 22 novembre) quota 200 presenze con la maglia del Torino, considerando tutte le competizioni ufficiali. Non ci sarà una degna cornice di pubblico, certo, ma il luogo è speciale per il Gallo. Che spesso al “Meazza” si è scatenato: dalla prima stagione in granata, è andato a segno in quattro delle cinque partite giocate nella Milano nerazzurra. L’ultima volta, nel luglio scorso, quando il Toro di Longo perse 3-1 ma passò in vantaggio proprio grazie a un suo gol.

Tra Nazionale e Toro: tutti i numeri del Gallo

Belotti marcatore e solitario baluardo. Non è stata un’eccezione, quella partita d’estate. Basta guardare le statistiche del Torino di Giampaolo. Il Gallo ha segnato sei gol (l’ultimo dei quali contro la Lazio), siglato un assist e anche propiziato l’autogol di Pellegrini nella trasferta di Genova. In percentuale: la sua firma è sul 50% dei gol totali del Toro, ma ha partecipato attivamente al 66,7% di essi. E in più un tiro su tre verso la porta avversaria è partito dal piede del 9 (21 conclusioni sulle 65 totali dei granata). Sarà anche per questo che Conte lo vede di buon occhio, per un’eventuale sostituzione di Lautaro.

Di certo Belotti penserà all’Inter solo a partire da giovedì. Perché prima dovrà terminare in Bosnia gli impegni con la Nazionale. Il Gallo giocherà titolare (questa sera ore 20.45) se il ginocchio – quello contuso durante la sfida contro la Lazio – non gli darà problemi negli ultimi test. Il ct pro tempore Evani, in conferenza stampa, non ha tranquillizzato: “Lo stiamo monitorando”, ha dichiarato a proposito del suo attaccante. Che è destinato alla titolarità, salvo sorprese, per poi arrivare a giocarsi la 200a con la maglia del Toro.