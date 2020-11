Lyanco titolare con i verdeoro, rinviata per Covid la gara della Svizzera di Rodriguez

I granata in Nazionale / L’unico a scendere in campo è Lyanco. Ferigra assente, mentre la sfida di Rodriguez è rinviata

Ultimi impegni per i granata in Nazionale, prima di tornare a pensare alla Serie A. In molti sono ancora lontani da Torino, ma ben presto dovrebbero rientrare tutti. Ieri, martedì 17 novembre, impegni per 4 diversi giocatori del Torino, che sarebbero dovuti scendere in campo con le rispettive Nazionali. L’unico a farlo realmente è stato Lyanco, nel match contro l’Egitto Under 23. Il brasiliano è partito titolare, restando in campo per l’intera durata della partita, terminata per 2-1 a favore degli avversari. Non è bastato il vantaggio inziale targato Cunha per portare a casa anche questo match.

Ecuador, Ferigra non partecipa al 6-1 contro la Colombia

Per gli altri si è prospettata una giornata diversa a partire da Rincon, rientrato in anticipo a causa di una squalifica, e finendo con Ferigra, che avrebbe dovuto affrontare la Colombia con il suo Ecuador nel match valido per le qualificazioni al prossimo Mondiale, ma che è semplicemente rimasto a guardare. I suoi compagni si sono resi protagonisti assoluti nella sfida contro la Colombia, vinta per 6-1 grazie alle reti di Arboleda, Mena, Estrada, Arreaga, Plata e Estupiñán. C’è poi stata l’espulsione dell’autore del penultimo gol all’80’, inutile però a fermare la corazzata guidata da Alfaro.

Nazionale, Svizzera-Ucraina rinviata

Diversa invece la situazione di Rodriguez. Il match tra Svizzera e Ucraina in programma per le 20.4 a Lucerna è stato infatti rinviato a data da destinarsi a causa di 8 giocatori trovati positivi al Covid all’interno del club guidato da Shevchenko. La sfida avrebbe dato l’ultima possibilità a Rodriguez e compagni di lottare per restare in Lega A. Uno scontro diretto con la Nazionale ucraina, penultima nel girone D con 6 punti, contro i 3 della Svizzera, ma che per ora resta quindi in stand by.