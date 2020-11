Lukic squalificato contro la Russia: rientra in anticipo a Torino

I granata in Nazionale / Anche il serbo deve scontare una squalifica e può tornare in anticipo a disposizione di Giampaolo

Ultimo giorno di impegni con la Nazionale per i giocatori del Toro: al rientro c’è l‘Inter ad attenderli nella trasferta valida per l’8a giornata di campionato in programma per domenica alle 15.00. Giampaolo potrà presto contare di nuovo su una rosa al completo per preparare al meglio la sfida. Dopo Rincon, c’è un’altra buona notizia per il tecnico, che recupera anche Lukic in anticipo a causa di una squalifica che gli impedisce di scendere in campo contro la Russia.

Nazionale, una squalifica permette il rientro

Il match, in programma per questa sera alle 20.45, che decide le sorti della Serbia, avrebbe dovuto vedere tra i protagonisti anche il centrocampista granata, astro nascente del Toro di Giampaolo. Due ammonizioni, accumulate nelle sfide contro l’Ungheria di ottobre e novembre, gli fa toccare la stessa sorte di Rincon. Anche il venezuelano è rientrato in anticipo, non scendendo in campo nella sfida contro il Cile, vinta per 2-1 proprio dalla Vinotinto. Lukic è quindi pronto al rientro.