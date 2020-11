Calciomercato Torino / All’Inter tiene banco il rinnovo di Lautaro Martinez: in caso di cessione, Antonio Conte vuole il Gallo Belotti

Inter-Torino non sarà solo una semplice partita di Serie A. Almeno non per Belotti che si candida senza ombra di dubbio ad un posto da osservato speciale. Sia in casa Toro che in casa Inter, e non solo per questioni relative al match. Ma andiamo con ordine. Per la serie meglio con un Gallo acciaccato che senza, anche con la maglia Azzurra della Nazionale Belotti ha fatto il suo prima di tornare a concentrarsi sul Torino dove ritroverà il suo ruolo di Capitano e trascinatore. A maggior ragione in vista di una sfida che si preannuncia quanto meno ostica: Giampaolo non è intenzionato a rinunciare al suo gioiellino e il Toro spera di rivedere qualche prodezza in attacco che possa permettergli di portare a casa quanti più punti possibile da San Siro. Ma come detto non si tratterà solo di calcio giocato.

Inter, il Gallo per sostituire Lautaro Martinez

In ballo ci saranno sì i tre punti ma anche qualche discorso di mercato tra le due società che potrebbe riguardare proprio Belotti. In casa Inter, infatti, sono ore calde, caldissime, sul fronte del rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. Il giocatore non è certo di restare alla corte di Antonio Conte e la società, che probabilmente già a gennaio interverrà sul mercato per risolvere il problema attacco, si vuole tutelare anche in vista della prossima stagione.

El Toro, come lo chiamano in Argentina, sogna di ritornare al Barcellona che parrebbe intenzionato a riprovarci, almeno secondo le voci che hanno iniziato a circolare proprio nelle scorse ore. E mentre da Appiano Gentile non arrivano né conferme né smentite è certo che l’Inter stia già lavorando all’eventualità di una cessione estiva dell’argentino. Muovendosi, ovviamente, anche per trovare un degno sostituto. Ed è proprio qui che entra in gioco Belotti.

Belotti, per Conte è la prima scelta

In caso di conferme circa la partenza di Lautaro Martinez, infatti, l’Inter e soprattutto Antonio Conte avrebbero individuato nel Gallo Belotti il sostituto ideale. Il tecnico neroazzurro, d’altronde, non ha mai fatto grande mistero di apprezzare il numero 9 granata (che attende il rinnovo) e da quando le pretese del presidente Cairo si sono fatte meno insormontabili quella dell’attaccante ha smesso di essere una semplice suggestione. L’Inter dunque potrebbe provarci seriamente sempre che il Barcellona non si tiri nuovamente indietro. Quello che è certo è che dagli spalti di San Siro gli occhi di granata e neroazzurri saranno puntati su Andrea Belotti: il suo futuro passa anche da Inter-Toro.