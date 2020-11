Inter-Toro si gioca… in tribuna: Izzo-Nainggolan lo scambio sul piatto

Calciomercato Torino / Izzo è sempre più ai margini del Torino: contro l’Inter può essere l’occasione per parlare di un’eventuale cessione

Venti milioni: tale è la pretesa del Torino per un’eventuale cessione di Armando Izzo. E il Toro vorrebbe cederlo, il difensore, ma la richiesta è considerata da molti troppo elevata e di certo l’essere ai margini del progetto di Giampaolo non aiuta la causa. Insomma un circolo vizioso da cui sembra assai difficile uscirne. A meno che il presidente Cairo non accetti di abbassare le richieste e che, chissà, Vagnati non riesca a trovare un mezzo accordo o quanto meno un primo punto d’incontro con l’Inter. Sì perchè, se come detto per Belotti, quella contro i neroazzurri sarà anche l’occasione di parlare di mercato, il discorso vale ancora di più per il difensore.

Izzo, idea cessione a gennaio

Sugli spalti di San Siro, insomma, la prossima domenica andrà in scena un match nel match. In campo i granata di Giampaolo tenteranno di strappare quanto più possibile ai neroazzurri e difficilmente lo faranno con Izzo titolare. Sia a destra che in centro alla difesa le scelte sono state fatte e in più di un’occasione il tecnico si è mostrato quanto meno restio a fare grossi cambiamenti. Tanto che, come avevamo già raccontato, le presenze del numero 5 si contano davvero sulla punta delle dita di una mano. Anzi, di un solo dito. Cosa che certo non giova alla valutazione del giocatore.

E allora ecco che Vagnati tenterà di trovare proprio con il suo omologo neroazzurro Marotta un terreno fertile per trattare l’eventuale cessione del difensore già nella sessione invernale di mercato. Già in estate si era parlato di un interessamento dell’Inter che oggi potrebbe (ri)tornare molto comodo ai granata. La valutazione del calciatore, come detto, è troppo elevata ma con l’Inter la strada potrebbe essere agevolata da un eventuale scambio. Una contropartita tecnica, insomma, da aggiungere al costo del cartellino per trovare quella via di mezzo che possa far arrivare alla fumata bianca.

Il Toro ci riprova per Nainggolan

Se da un lato Izzo rappresenta per il Toro un nodo da risolvere con un ingaggio che rischia però di ostacolare qualsiasi trattativa, dal lato Inter lo stesso ruolo lo ricopre infatti Raja Nainggolan. Che, guarda caso, è uno dei nomi in cima alla lista di Vagnati per rinforzare un reparto centrale ancora una volta incompleto. Il problema, in questo senso, sarebbe però rappresentato dall’ingaggio: i 3 milioni percepiti dal Ninja sono decisamente troppi e l’idea di un prestito con i neroazzurri disponibili a pagarne una parte sembra essere decisamente poco percorribile. Ecco allora che uno scambio tra Izzo e Nainggolan potrebbe permettere di indirizzare la trattativa verso un esito vantaggioso per entrambi. Vagnati e Marotta si preparano a trattare: la sfida tra Inter e Torino è solo l’inizio.