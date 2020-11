Joao Pedro: "Il Torino è una grande squadra ma ho voluto restare a Cagliari" - Toro.it

In un’intervista a Tuttosport, Joao Pedro ha parlato della trattativa con il Torino: “Mi ha fatto piacere sapere del loro interesse”

Tra i giocatori che il Torino ha trattato con più insistenza nell’ultima sessione di mercato c’è Joao Pedro. L’attaccante brasiliano era considerato la spalla ideale per Andrea Belotti ma l’affare non è andato in porto, anche perché la società granata non è riuscita a trovare l’accordo con il Cagliari. Ora, in un’intervista rilasciata a Tuttosport, lo stesso Joao Pedro ha parlato della trattativa con il Torino: “Il Toro è una grande sqaudra e mi ha fatto piacere sapere che erano interessati a me, però volevo restare a Cagliari e sapevo quanto sarebbe stato importante partire bene quest’anno. Poi io, per abitudine, preferisco non dispendere le forze su cose che non riguardano il campo. E il mio presente era a Cagliari”.