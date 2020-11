Edera, il campo è un miraggio: a gennaio si cerca un prestito - Toro.it

Calciomercato Torino / Con il ritorno di Millico e Zaza, Edera scende ancora nelle gerarchie di Giampaolo: a gennaio serve un prestito

Gli unici minuti che ha accumulato in stagione sono i ventisei che Giampaolo gli ha concesso nella partita di Coppa Italia contro il Lecce. Per il resto, Simone Edera è rimasto a guardare. Nel Torino non ha spazio, e questo è evidente. Ma era prevedibile? Sì, tanto è vero che chi ne cura gli interessi ha provato fino agli ultimi minuti dello scorso calciomercato a trovargli una sistemazione. Un’ala pure come lui non è collocabile nel 4-3-1-2, almeno non senza che ciò provochi uno snaturamento delle sue principali qualità. E allora non sorprendono le panchine. Anche quando il reparto offensivo granata era privo di Millico e Zaza, in Serie A non è mai sceso in campo.

Il mercato di gennaio è l’unica via d’uscita

Tantomeno ora, che i succitati colleghi sono rientrati in gruppo, Edera difficilmente scalerà le gerarchie dell’attacco, che Giampaolo sta approntando negli ultimi giorni. E così gennaio resta l’orizzonte a cui affidare il destino. Nel prossimo calciomercato, il classe 1997 dovrà necessariamente trovare una squadra che gli garantisca continuità d’impiego. Altrimenti, per lui, sarà una stagione buttata. Deleterio, a 23 anni.