Il retroscena / Girotti: “Ho detto no al Toro, vi spiego perché”

Girotti ha rivelato di essere stato cercato e di aver rifiutato un’offerta da parte del Torino nel febbraio scorso

Federico Girotti, attaccante del River Plate, parlando ai microfoni di Radiopasillo Monumental ha svelato un interessamento da parte del Toro, che ha provato a portare il giocatore argentino a vestire la maglia granata. Queste le sue parole: “Ho ricevuto un’offerta lo scorso febbraio, però parlando con Marcelo Gallardo (allenatore del River, ndr) mi disse che non avrebbe interferito con la mia decisione, ma che avrebbe voluto che restassi”. Riguardo all’allenatore del River Plate ha aggiunto: “Gallardo lo vediamo come qualcuno che ci aiuta ogni giorno, ci insegna, ci spiega, se vede che non sei al meglio ti parla, ti dà consigli. Ecco perché è così importante”.

Torino-Girotti, l’offerta dei granata

Il Toro per provare a strappare Girotti al River Plate presentò un’offerta di 4 milioni, ma poi la trattativa non andò avanti perché sia il club argentino che il giocatore rifiutarono la proposta granata.