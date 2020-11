Torino, piace il regista Arambarri del Getafe - Toro.it

Calciomercato Torino / Lui si era detto interessato ai granata, a gennaio se ne può parlare. A Vagnati piace Mauro Arambarri del Getafe

Un rinforzo a centrocampo, questo potrebbe portare in dote al Torino il mercato di gennaio. E su questo fronte i granata seguono Mauro Arambarri del Getafe, mediano e regista classe 1995, uruguagio di Salto con un passato (poco glorioso) nel Bordeaux. Forse è pleonastico ripeterlo: il ds Vagnati – come tutti i suoi omologhi – ha diversi profili segnati sul suo taccuino (un altro, ad esempio, è Nainggolan). Non tutti, ovviamente, finiranno al centro di una trattativa. Lo dirà il tempo, ma intanto è bene registrare l’interesse dei granata per una delle colonne dell’undici di Bordalas, stabilmente titolare sia in questa che nella passata stagione. E finito, in passato, nel mirino di Atletico Madrid e Inter, tra le altre.

Quanto costa? Alta, la valutazione del Getafe

Arambarri non costa poco. Il suo valore si aggira infatti attorno ai 20 milioni di euro. Un’enormità, per le casse granata. Cairo, però, in estate ha provato a portare sotto la Mole Torreira: la spesa sarebbe stata di simile portata. Il calciatore stesso, poi, aveva lanciato un’apprezzamento ai granata. In un’intervista rilasciata a Tuttosport, aveva dichiarato: “Ho voglia di vivere ancora tante nuove e importanti esperienze, nella mia carriera. Una di queste è, senza dubbio, la serie A. In Italia ci sono molte squadre importanti, e tra questo inserisco il Torino”. A gennaio, Vagnati potrebbe tentare il colpaccio.