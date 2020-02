Torino, torna Abisso dopo il ko con l’Udinese. E quel rigore su Laxalt…

Torino-Parma sarà arbitrata da Rosario Abisso: con il fischietto di Palermo il bilancio dei granata è di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte

Sarà Rosario Abisso ad arbitrare il match Torino-Parma, sfida valida per la 25^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020 e seconda occasione di incontro con i granata in questa stagione. Il direttore di gara, infatti, aveva già diretto il Toro nel match esterno contro l’Udinese chiuso con una sconfitta dei granata per 1-0. E la sfida non fu certo di semplice gestione per Abisso che non lesina sui cartellini commettendo anche qualche sbavatura di troppo. E la più pesante è proprio ai danni della formazione granata: al 36′, infatti, Laxalt battaglia con Opoku che sbraccia per rallentare la corsa dell’uruguayano e i due finiscono a terra in area friulana. Ci sarebbero gli estremi per un calcio di rigore per il Toro ma Abisso fischia clamorosamente il fallo in favore dei padroni di casa impedendo, di fatto, l’intervento del Var. Complessivamente, tuttavia, il fischietto siciliano porta bene al Torino: su 8 occasioni di incontro, i granata hanno strappato un bottino di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Abisso e quell’unico pareggio con il Chievo per il Toro

La seconda sconfitta subita dal Toro con Abisso alla direzione risale agli ottavi di finale della Coppa Italia dello scorso anno: Torino-Fiorentina 0-2. Nella scorsa stagione Abisso ha anche arbitrato Torino–Cosenza 4-0, gara valevole invece per il terzo turno di Coppa Italia. Tornando al campionato, invece, il fischietto della Sezione AIA di Palermo ha diretto anche la sfida del 26 maggio 2019, quando il Torino vinse per 3-1 in casa contro la Lazio.

Il primo match con l’arbitro palermitano al comando risale invece al 6 gennaio 2015, stagione in cui il Torino riuscì a giocare l’Europa League e vincere il derby. Il match in questione è Chievo–Torino ed è l’unico finito in pareggio. Uno 0-0 che vide l’intero centrocampo granata ammonito.

Le altre sfide con il fischietto di Palermo

Passando al 10 settembre 2017, si può ricordare l’1-0 del Torino con il Benevento, quando in panchina c’era ancora Mihajlovic e le Streghe erano ancora in Serie A. Il gol dei granata arrivato nel recupero del secondo tempo, fu siglato da Iago Falque su assist di Ljajic. Non fu un match facile anche per la combattività delle due squadre e Abisso dovette infatti ricorrere al cartellino in più di un’occasione, ma senza spingersi oltre. Andando ancora a ritroso si passa da Mihajlovic a Ventura e si arriva al 16 aprile 2016, con i granata contro il Bologna. Il Torino vinse anche in quest’occasione nel recupero, grazie ad un rigore calciato da Belotti.