Il trequartista del Torino Brekalo convocato dal ct della Croazia per le sfide di qualificazione ai Mondiali

C’è anche Brekalo tra i giocatori croati convocati dal Ct Dalic per le sfide di qualificazione ai Mondiali in programma ad ottobre, quando il campionato si fermerà per lasciare lo spazio alle Nazionali. Tra gli “italiani” anche l’atalantino Pasalic e i due nerazzurri Brozovic e Perisic.