Nessuno, tra campionato e Coppa Italia, ha collezionato più minuti (tra i giocatori di movimento) di Rodriguez: ed era un esubero…

Dare a tutti la possibilità di giocarsi le proprie chance è stata la filosofia adottata da Ivan Juric al suo arrivo sotto la Mole. Questa scelta ha cambiato le sorti di diversi giocatori, finiti ai margini con Giampaolo e Nicola ed apparentemente destinati ad un futuro lontano da Torino. Tra le principali sorprese, Ricardo Rodriguez, che si è conquistato un posto da titolare. Il croato non ha perso occasione di schierarlo, non privandosene nemmeno in Coppa Italia. La fiducia ricevuta ha permesso allo svizzero di riacquisire le sicurezze perse nella scorsa stagione.

Rodriguez, la voglia di addio ed il cmabio di rotta targato Juric

La forte volontà di lasciare il club granata stava prendenod il sopravvento per il difensore di origini cilene. Durante il corso della scorsa stagione ha infatti spesso lamentato la poca comprensione avuta da parte dei tecnici che si sono succeduti sulla panchina granata. Sembrava inoltre non rientrar più nei piani della società e del tipo di gicoo che si sarebbe applicato con il nuovo inzio targato Juric. Il tecnico ha infatti portato con sè una boccata d’aria fresca e nuove idee, senza però escluderlo. Dalla difesa a 4 di Giampaolo ha scelto quindi di riadattarlo alla sua difesa a 3, inserendolo a sinistra e la differenza si è vista.

Da esubero, Rodriguez è diventato la pedina inamovibile della difesa di Juric

La capacità dell’allenatore ex Verona di trarre il meglio da ogni situazione e da ogni giocatore a disposizione hanno permesso a Rodriguez di mettere in campo quella voglia e quelle qualità venute a mancare lo scorso anno. Da esubero indiscusso, è diventato il giocatore più impiegato dal croato. Titolare in tutti i match di campionato ed in Coppa Italia, ha raggiunto un totale di 437 minuti in campo, il numero più altro tra i giocatori in movimento del Torino. Il primo passo verso la rinascita è quindi stato fatto. Ora l’iniezione di fiducia va ripagata con l’impegno ed i risultati sul campo.