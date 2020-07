Torino, riecco Doveri: l’arbitro del doppio errore in due derby

Doveri in questa stagione è alla quarta direzione arbitrale del Torino: all’andata aveva fischiato il derby col mani (senza rigore) di De Ligt

Doveri torna ad incrociare la strada del Toro in occasione della sfida interna col Brescia. L’ultima direzione risaliva a Torino-Juventus del girone di andata, quando ancora c’era Mazzarri sulla panchina granata. E nei derby solitamente Doveri non ne azzecca una, In questa stagione il mani di De Ligt non fu giudicato così “grave” da portare al calcio di rigore, ed è un errore che condizionò quella partita, vinta poi dalla Juventus. Non è il primo derby diretto, considerato che quando in panchina c’era Mihajlovic aveva diretto all’Allianz Juve-Toro, con risultati a dir poco deludenti. In totale è la quarta direzione stagionale. Il fischietto aveva arbitrato anche Torino-Napoli: in quella occasione in maniera positiva, senza errori grossolani. Prima del match contro i partenopei, Doveri aveva anche arbitrato la squadra di Mazzarri nella seconda di campionato, contro l’Atalanta. Il metodo adottato dal fischietto di Roma è stato molto all’inglese, con poche interruzioni e l’uso corretto del VAR per estinguere ogni dubbio su possibili episodi ambigui.

Nel 2018/2019 arrivano lo 0-0 col Parma e la vittoria col Genoa

Anche la sfida precedente a quella contro l’Atalanta è molto recente: risale infatti al 20 aprile scorso, con il fischietto laziale che ha arbitrato Genoa-Torino, terminata 0-1 col gol di Ansaldi; una prova tutto sommato pulita ma con 8 gialli in totale, un po’ troppo. Doveri inoltre lo scorso anno aveva anche arbitrato lo 0-0 contro il Parma, a Parma: un pareggio che ha lasciato poco soddisfatti per l’operato dell’arbitro i tifosi e Mazzarri.

Doveri e il derby dell’esonero di Mihajlovic

Andando invece alla stagione 2027/2018, torniamo alla sfida di Coppa Italia contro la Juventus quando Doveri decise di convalidare la seconda rete bianconera, nonostante il richiamo al Var per un fallo di Khedira su Acquah. Fallo evidentissimo per tutti, tranne che per Doveri che, nonostante l’ausilio delle immagini, convalidò il gol facendo infuriare Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo venne prima allontanato dal campo per proteste poi dal Toro stesso. Nella nottata, infatti, Mihajlovic venne esonerato e al suo posto arrivò Mazzarri. Un precedente non certo idilliaco, soprattutto se si considera la situazione attuale del Torino e del suo tecnico che proprio contro i bianconeri si troverà a giocarsi il tutto per tutto.

Torino, con Doveri gli unici successi in serie B

Doveri abbonato al derby di Coppa: aveva diretto quello del 4-0 inflitto al Toro di Ventura nella stagione 2015-2016, sempre allo Stadium, quando non aveva espulso l’allora centravanti bianconero Zaza. Come dicevamo, i successi successi del Torino con l’arbitro della sezione di Roma sono davvero pochi: 4 in tutto. Di quelli ottenuti in Serie A si è già parlato mentre gli altri due risalgono ai campionato di serie B con Lerda allenatore (campionato 2010/2011): 2-1 in trasferta a Sassuolo, gol di Iunco e Sgrigna, 2-1 in casa con l’Empoli, gol di Iunco e Pellicori. Sempre in quella stagione ha anche arbitrato la sconfitta casalinga del Torino contro l’Atalanta (1-2).

In totale, Doveri ha arbitrato 17 volte il Torino (11 in serie A, 3 in serie B, 2 in Coppa Italia): i granata hanno vinto solo quattro volte, con 6 pareggi e 7 sconfitte nelle restanti sfide.

Daniele Doveri, arbitro Serie A, durante Atalanta-Torino al Tardini di Parma, stagione 2019/2020