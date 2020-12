I precedenti dell’arbitro Orsato della sezione di Schio non sorridono ai granata: per lui quarto derby in carriera tra la Juve e il Toro

Il Torino ritrova Orsato per il derby della Mole ad oltre un anno distanza dall’ultima volta. Il fischietto aveva torna ad incrociare la strada dei granata dopo quel Lazio-Torino del 30 ottobre 2019 terminato 4-0 per i biancocelesti. L’unica volta per Orsato e il Torino nella stagione 2019/2020, quella poi funestata dal covid e ripresa a giugno. A seguire ecco tutti i precedenti con il direttore di gara della sezione di Schio.

Orsato, arbitro del Toro per 4 volte nella stagione 2018-2019

Il Toro ha avuto Orsato come fischietto per quattro volte nella stagione 2018-2019. Prima della direzione di venerdì 3 maggio, quando è tornato all’Allianz per il derby della Mole, con i granata che hanno portato a casa un pareggio grazie alla rete di Lukic, poi resa vana da Cristiano Ronaldo alla fine, i destini del fischietto e dei granata si sono incrociati altre tre volte. L’ultima è stata la sfida contro l’Atalanta, terminata 2-0, prima contro il Milan (lo 0-0 di San Siro) e ancora contro gli orobici, sempre 0-0 all’Atleti Azzurri d’Italia. Il bilancio almeno per la scorsa stagione è positivo, visto che il Toro ha raccolto una vittoria e tre pareggi, tenendo conto di quello nel derby.

Orsato e i derby Juve-Toro: i precedenti

Tra le tante sfide dirette da Orsato ci sono anche tre derby tra Torino e Juventus. Il primo risale alla stagione 2017-2018 quando i bianconeri si imposero per 1-0 (gol di Alex Sandro al Grande Torino), il secondo è quello del campionato 2014/2015. L’ultimo invece risale al 3 maggio 2019. Una partita in cui difficilmente si può scordare il gol bellissimo di Bruno Peres che non bastò, tuttavia, al Torino: la Juventus, infatti, portò a casa i tre punti grazie alla rete in pieno recupero di Andrea Pirlo. In quella occasione la Juve era passata in vantaggio su calcio di rigore assegnato per fallo di mano e trasformato da Vidal.

Orsato, gli altri precedenti con il Torino

Nei tre campionati di Serie A dal 2006/2007 al 2008/2009 con Orsato arrivarono in ordine di tempo tre sconfitte contro Inter (3-0), Udinese (2-1) e Genoa (3-0) oltre al pareggio a reti inviolate contro il Cagliari e alla vittoria (l’unica) con il Catania, il 2-1 del campionato di Serie A 2008/2009.

Nella stagione 2009/2010, quella in serie B, fu Orsato a dirigere il Torino nella semifinale dei playoff contro il Sassuolo: in quel caso vittoria granata per 1-2 (gol di Scaglia e poi di Bianchi dopo il momentaneo pareggio neroverde di Martinetti). Nella stessa stagione aveva diretto

Piacenza-Torino 0-0 nel campionato 2009/2010. Stesso anno della sfida di Coppa Italia valida per il terzo turno nella quale i granata vennero sconfitti dal Livorno (2-0 il finale).

Nella prima stagione del ritorno in Serie A con Ventura, stagione 2012-2013, Orsato ha arbitrato Genoa-Torino, terminata 1-1, e lo 0-0 casalingo contro l’Udinese. L’anno dopo, era il 2013/2014, i granata si imposero per 2-0 sul Sassuolo grazie alla reti di Brighi e Cerci.

Nel 2014-2015 tre direzioni di Orsato: il derby con gol di Bruno Peres e anche Genoa-Torino 5-1 e Torino-Lazio 0-2. Nella stagione 2016-2017, invece, arrivò la sconfitta contro la Sampdoria per 2-0 a Genova. Allenatore granata era Mihajlovic. Nel 2017-2018 il Torino – oltre al derby vinto 1-0 dai bianconeri – ha incrociato Orsato nella sfida contro l’Inter a San Siro pareggiata 1-1 grazie ai gol di Falque ed Eder.