Juventus, per il derby è emergenza in difesa: fuori anche Demiral

Dopo Chiellini si ferma anche Demiral per una lesione al retto femorale della coscia destra: per Pirlo è emergenza in difesa in vista del derby

Continua, anzi si aggrava, l’emergenza in difesa per la Juventus che dopo aver perso Chiellini si trova a dover fare i conti anche con l’infortunio di Demiral. Come comunicato dalla stessa società bianconera, infatti, il giocatore si è dovuto fermare per un problema rimediato nella sfida di Champions vinta contro la Dinamo Kiev. In particolare, come si legge dal comunicato, il difensore “è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate tra 10 giorni“.

Juventus, out anche Chiellini

Per Demiral, dunque, niente derby (non ci sarà probabilmente nemmeno per la sfida contro il Barcellona): un problema non indifferente per Pirlo che si trova a dover fronteggiare una vera e propria emergenza in vista del match contro il Torino di sabato prossimo. Oltre allo squalificato Alvaro Morata (espulso nella scorsa gioranta di campionato, a partita terminata, per proteste), infatti, nella giornata di ieri si è fermato anche Chiellini che dopo la partita di Champions salterà, appunto, anche la stracittadina a causa di un problema ai flessori della coscia destra.