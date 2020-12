Chiellini si ferma di nuovo: oggi esami, derby a rischio

Per Giorgio Chiellini un altro problema muscolare: il capitano bianconero salterà quasi probabilmente il derby

Una nuova tegola per Pirlo e per la Juventus in vista del derby di sabato. La prima riguarda Alvaro Morata squalificato per due giornate, la seconda Giorgio Chiellini che ieri si è fermato in allenamento perché ha avvertito un dolore. Quest’oggi il difensore bianconero si sottoporrà a degli esami ai flessori della coscia destra. Il capitano della Juventus, oltre a non esserci questa sera nella partita di Champions League contro la Dinamo Kiev, salterà anche il derby della Mole in programma sabato alle ore 18.