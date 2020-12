Vojvoda, Lukic e Gojak insieme a Ujkani non compaiono nella lista dei convocati da tre partite: la loro presenza garantirebbe più soluzioni

Il Toro nelle ultime settimane ha perso tasselli importanti come Vojvoda, Lukic e Gojak, che insieme al portiere Ujkani sono indisponibili da quasi due settimane, proprio da quando il club granata ha comunicato la presenza nel gruppo squadra di 4 giocatori positivi al Coronavirus (senza fornire alcun nome, per motivi di privacy). Il Torino nelle ultime partite anche (ma non solo) a causa di queste assenze è dovuto passare dal 4-3-1-2 al 3-5-2. I granata, dopo il match di lunedì sera contro la Sampdoria, hanno ripreso ieri gli allenamenti al Filadelfia per preparare la partita di sabato contro la Juventus. Per Marco Giampaolo in vista del derby sarebbe molto importante recuperare uno dei tre elementi considerati titolari, ma per adesso rimane una pista difficile.

Vojvoda sorpassato da Singo…

Durante la partita di Coppa Italia tra Toro e Virtus Entella Mergim Vojvoda, attraverso una storia sul suo profilo Instangram, comunicava di essere positivo al Covid-19. Il difensore kossovaro ha così scritto:”Il Coronavirus mi lascerà presto. Ringrazio tutti per i messaggi”. Quando tornerà il numero 27 granata dovrà sgomitare con Singo per riacciuffare un posto tra i titolari perché fin qui Singo sta facendo benissimo, uscendo dal campo sempre come uno tra i migliori in campo. Vojvoda ha terminato il suon periodo di ambientamento al Toro e ha collezionato 7 presenze in queste stagione, esordendo in serie A già alla prima giornata contro la Fiorentina.

Gojak e Lukic sarebbero due armi importanti per il derby

Sicuramente, oltre a Vojvoda, recuperare Lukic e/o Gojak sarebbe molto importante per il Toro anche perché prima dello stop Sasa Lukic nel ruolo di trequartista stava facendo molto bene, capace di trovare anche 3 volte la via del gol in 7 presenze. Il serbo ha stupito in positivo per la sua qualità in entrambe le fasi di gioco, per la sua abilità in fase di profondità e per il buon tiro. Per quanto rigurarda Gojak sicuramente è un altro giocatore sul quale il club granata fa molto affidamento. Arrivato l’ultimo giorno di mercato prima dell’indisponibilità ha trovato spazio in 3 occasioni, 2 in campionato e 1 in Coppa Italia. Il Toro spera di recuperare qualcuno di questi elementi per sabato, come si augura di ritrovare in panchina il proprio allenatore risultato anche lui positivo al Coronavirus qualche settimana fa.