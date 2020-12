Confronto Giampaolo-giocatori: così è nato il ritorno al 3-5-2 - Toro.it

Giampaolo ha dimostrato umiltà e intelligenza scegliendo di accantonare il 4-3-1-2: il ritorno al 3-5-2 è stato avallato anche dalla squadra

Probabilmente nessuno, a inizio campionato, avrebbe immaginato di vedere il Torino di Marco Giampaolo giocare con il 3-5-2 anche solo uno spezzone di partita. Figurarsi vedere addirittura la squadra granata scendere in campo sin dal primo minuto con questo schema per tre partite consecutive, come è invece accaduto. Il tecnico abruzzese da quando è arrivato ha subito lavorato sul 4-3-1-2, modulo che rispecchia al meglio il suo credo calcistico e con cui ha scritto anche pagine importanti della sua carriera: ora però scelto di mettere da parte le sue idee tattiche per il bene della squadra. Un passo indietro che denota certamente l’intelligenza e l’umiltà dell’allenatore.

Meité: “La difesa a quattro non andava bene, così si gioca meglio”

Il ritorno alla difesa a tre, marchio di fabbrica del Torino di Walter Mazzarri ma su cui ha lavorato anche Moreno Longo, nasce da un confronto tra Giampaolo e la squadra, con i giocatori che hanno appoggiato l’idea di tornare all’antico in questo momento difficile della stagione. “Il mister ha iniziato con la linea di difesa a quattro ma non andava bene, passando invece a cinque si gioca meglio, si gioca a calcio, c’è più mobilità, più gestione della palla e in mezzo facciamo le cose bene, come devono essere fatte” ha spiegato Soualiho Meité nel prepartita di Torino-Sampdoria.

Torino: per Giampaolo il 4-3-1-2 resta un’opzione

Il 4-3-1-2 non è stato però messo in naftalina e riposto in qualche soffitta: è un’opzione che Giampaolo e il suo staff tecnico tengono sempre in considerazione, come si è visto anche nella gara contro il blucerchiati (dopo la rete del momentaneo 1-2 di Quagliarella il Torino è tornato a giocare con la difesa a quattro). Ora però la squadra granata ha bisogno di certezze per conquistare più puti possibile: il 3-5-2 sembra darne di più.