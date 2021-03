La Gazzetta dello Sport intervista il dottor Di Rosa: per la Lazio avrebbe dato l’autorizzazione a far partire Immobile, il medico nega

“Non lo so, non riesco a capirlo. Io quest’autorizzazione non l’ho data né avrei potuto darla, visto che appartengo alla Asl Roma 1 e la Lazio a quella Roma 4”. Enrico Di Rosa, direttore del Servizio Igiene e Sanità pubblica della Asl Roma 1, nega ogni coinvolgimento nella vicenda di Ciro Immobile, che in occasione di Torino-Lazio era regolarmente tra i convocati (ed è poi sceso in campo, segnando anche un gol) nonostante la positività al Covid riscontrata pochi giorni prima. La società biancoceleste avrebbe affermato di aver ricevuto l’ok proprio da Di Rosa. “Non ho mai ricevuto una documentazione sul giocatore, quindi non avrei potuto comunque esprimermi”. Nonostante ciò, il nome del dottore è stato tirato in ballo dalla Lazio.

Di Rosa: “Ho parlato di recente con Ivo Pulicini”

Il dottor Di Rosa ha affermato di conoscere i medici e il presidente della Lazio Claudio Lotito. Queste le sue dichiarazioni: “Ho parlato di recente con Ivo Pulcini (il responsabile medico della Lazio, ndr) ma perché lo conosco da molti anni. Tempo fa anche con Lotito ma per altre questioni.” Mentre quando è stato chiesto al dirigente dell’Asl se abbia chiarito nei contatti avuti le modalità della quarantena il dottor Di Rosa ha fatto cenno a una mail senza però voler entrare nel merito della questione, data la situazione molto delicata.