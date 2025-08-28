Il turco sarà il suo vice, ma è sul centrocampista albanese che la squadra si aggrappa per rialzarsi dopo il ko con l’Inter
Il Torino guarda alla sfida contro la Fiorentina, in programma domenica 31 agosto, dopo il pesante ko rimediato all’esordio in campionato contro l’Inter. Un 5-0 che ha lasciato ferite profonde e acceso campanelli d’allarme, soprattutto per la fragilità mostrata a centrocampo. Proprio lì dove i granata hanno deciso di intervenire con decisione durante il mercato, puntando su Kristjan Asllani.
Il centrocampista albanese, reduce da tre stagioni all’Inter in cui non ha trovato molto spazio, arriva a Torino con il desiderio di rilanciarsi. Nonostante il talento indiscusso, a Milano non è mai riuscito a ritagliarsi continuità, chiuso dalla concorrenza di un reparto di livello internazionale. Ora, però, le condizioni sono ideali: Asllani è pronto, motivato, e rappresenta la prima grande novità che la dirigenza ha voluto mettere al servizio di Baroni.
Asllani è pronto
Il club lo ha preso apposta per guidare la mediana, dargli ordine. Nelle idee dei granata sarà lui il punto di riferimento centrale, con Ilkhan destinato a fungere da suo vice naturale, pronto a crescere alle spalle di un giocatore più esperto.
Asllani non vede l’ora di scendere in campo: ha atteso il completamento del trasferimento con pazienza, si è allenato con determinazione e ora si presenta carico, pronto a ripagare la fiducia di società e tifosi. L’entusiasmo non gli manca.
L’albanese pronto a guidare la mediana granata
La partita contro la Fiorentina potrebbe quindi segnare un punto di svolta. Il Torino ha bisogno di risposte dopo la brutta prestazione contro l’Inter e il centrocampista albanese, con il suo talento e la sua freschezza, può rappresentare la chiave giusta per rimettere in moto la squadra. Non sarà facile, ma la fiducia attorno a lui è alta: i granata si aggrappano al loro nuovo regista per invertire subito la rotta.
Abbiamo risolto tutto. I problemi si allevieranno quando cairo sara fuori dalle palle
Quello da comprare era Nicolussi Caviglia. Ma “comprare” non è verbo per la Cairese
Gioca nel ruolo dell’unico che un minimo ha funzionato contro l’Inter. Non possiamo cambiare gli altri 10?
👍 Ilkhan centrale difensivo o terzino sinistro 🤣
Non è vero che Ilkhan ha funzionato o meglio bisogna dire che ha dato un pò d’ordine e non ha sbagliato i passaggi ma se la difesa è andata in difficoltà non è solo perchè sono un branco di scappati da casa ma anche perchè il centrocampo non ha fatto… Leggi il resto »
Certo, è stato nullo in contenimento, ma visto il panorama generale era una spanna sopra gli altri. Con questo non è che lo valuti così indispensabile, semplicemente il nostro miglior giocatore meritava 5, comunque anche Asllani non è granché in interdizione e non è poi così dinamico. Per me può… Leggi il resto »
Abbiamo visto due Ilkhan diversi. Ma forse ci piacciono tipi di giocatori diversi.
E’ normale avere idee diverse e guardare il calcio in modo differente, io ho sempre sostenuto che il gioco di Ventura, fatto in base ai giocatori che aveva, era molto tattico e studiato, non era sempre veloce ma il fraseggio a centrocampo ed i passaggi al portiere servivano solo per… Leggi il resto »
👍👍👍
Sarebbe l’ideale. Spero solo che Ilkhan possa continuare a far valere le sue doti tecniche, che dalle nostre parti non sonoi merce tanto comune.