Il turco sarà il suo vice, ma è sul centrocampista albanese che la squadra si aggrappa per rialzarsi dopo il ko con l’Inter

Il Torino guarda alla sfida contro la Fiorentina, in programma domenica 31 agosto, dopo il pesante ko rimediato all’esordio in campionato contro l’Inter. Un 5-0 che ha lasciato ferite profonde e acceso campanelli d’allarme, soprattutto per la fragilità mostrata a centrocampo. Proprio lì dove i granata hanno deciso di intervenire con decisione durante il mercato, puntando su Kristjan Asllani.

Il centrocampista albanese, reduce da tre stagioni all’Inter in cui non ha trovato molto spazio, arriva a Torino con il desiderio di rilanciarsi. Nonostante il talento indiscusso, a Milano non è mai riuscito a ritagliarsi continuità, chiuso dalla concorrenza di un reparto di livello internazionale. Ora, però, le condizioni sono ideali: Asllani è pronto, motivato, e rappresenta la prima grande novità che la dirigenza ha voluto mettere al servizio di Baroni.

Asllani è pronto

Il club lo ha preso apposta per guidare la mediana, dargli ordine. Nelle idee dei granata sarà lui il punto di riferimento centrale, con Ilkhan destinato a fungere da suo vice naturale, pronto a crescere alle spalle di un giocatore più esperto.

Asllani non vede l’ora di scendere in campo: ha atteso il completamento del trasferimento con pazienza, si è allenato con determinazione e ora si presenta carico, pronto a ripagare la fiducia di società e tifosi. L’entusiasmo non gli manca.

L’albanese pronto a guidare la mediana granata

La partita contro la Fiorentina potrebbe quindi segnare un punto di svolta. Il Torino ha bisogno di risposte dopo la brutta prestazione contro l’Inter e il centrocampista albanese, con il suo talento e la sua freschezza, può rappresentare la chiave giusta per rimettere in moto la squadra. Non sarà facile, ma la fiducia attorno a lui è alta: i granata si aggrappano al loro nuovo regista per invertire subito la rotta.

Torino FC new signing Kristjan Asllani arrives at the stadio Filadelfia to complete his transfer to Torino FC from FC Internazionale.



