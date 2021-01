Mazzarri, l’assistente: “Tutto si è complicato per il rapporto tra Cairo e la piazza”

Antonio Finco è tornato a parlare di Mazzarri e del futuro del tecnico ex Toro, analizzando quanto accaduto sotto la Mole

“L’epilogo infelice a Torino? L’ambiente era difficile, c’erano contestazioni anche dopo le vittorie, me ne ricordo una di ritorno da Genova quando ci avevano accolto con le bombe carta.“. Parla così Antonio Finco, assistente dell’ex tecnico granata Walter Mazzarri, con lui al Watford e a Torino. Ha poi continuato sottolineando quanto di buono fatto dall’allenatore fino alla rottura con rescissione consensuale del contratto: “Con lui è arrivata una qualificazione in Europa League, con il record di punti. Nel secondo anno all’andata ha fatto gli stessi risultati del primo, ma poi c’è stato qualche problema. La piazza ha rumoreggiato quasi subito.“.

Antonio Finco: “Mazzarri ha avuto un’offerta dallo Spartak Mosca”

Finco, secondo quanto riportato da TMW, ha poi proseguito facendo confronti con le guide tecniche del Toro successive a Mazzari: “Né con Longo né con Giampaolo la media punti è stata paragonabile rispetto a quella di Mazzarri, molto migliore. La situazione si è complicata per motivi esterni, anche per il rapporto di Cairo con la piazza.“.

Sul futuro del tecnico: “Mazzarri non ha fretta di allenare. Ha avuto un contatto quest’estate per una squadra molto importante in Francia, ma poi la trattativa non si è conclusa. C’è stata un’offerta dallo Spartak Mosca, ma ha deciso di non andare. Ci dev’essere un progetto importante e che possa attirarlo”.