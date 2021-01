Giudice Sprotivo, nessuno squalificato per Torino-Verona - Toro.it

Le decisioni del Giudice Sportivo valide per la 16^ giornata di campionato di Serie A 2019/2020: nessuno squalificato per Torino-Verona

Nessuno squalificato tra le fila del Torino e del Verona per quanto riguarda il match in programma per mercoledì 6 gennaio. L’unico che resta in diffida è Dimarco del club gialloblù. Questo quanto comunicato dal Giudice Sportivo in seguito alla 15a giornata di campionato, che ha visto i granata vincere contro il Parma e gli scaglieri contro lo Spezia. Di seguito tutte le decisioni del Giudice Sportivo per il 16° turno del girone di ritorno.

Serie A 2019/2020: gli squalificati per la 16^ giornata

Giocatori espulsi

Una giornata a: Chabot (Spezia), Lykogiannis (Cagliari), Tonali (Milan).

Giocatori non espulsi

Una giornata a: Dominguez (Bologna), Ekdal (Sampdoria), Estevez Alvarez (Spezia), Leiva (Lazio), Romero (Atalanta).