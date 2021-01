Belotti fa anche il trequartista: assist e dribbling con numeri da 10 - Toro.it

Non è solo gol e cuore, Belotti è cresciuto anche a livello tecnico: del Torino è il miglior assist-man e senza di lui la squadra non arriva in porta

“Andrea mette in campo, sempre, le sue caratteristiche di attaccamento e di spirito”, dice Giampaolo dopo la vittoria di Parma. Quell’Andrea è Belotti, indomito leader del Torino: capitano nel profondo, punto di riferimento per i gol (al “Tardini” non ha segnato, ma in campionato sono già 9) e l’atteggiamento. Ma c’è di più. Riavvolgendo il nastro della partita vinta per 3-0 dai granata si giunge al minuto otto. Il Gallo è poco oltre la linea di metà campo, la palla l’ha appena recuperata Singo sulla trequarti difensiva: il 9 gli si fa incontro, riceve con i piedi praticamente al dischetto del calcio d’inizio. Punta la porta, poi si inventa un filtrante degno di Guti, che rompe la linea difensiva ducale e manda in gol il 17. C’è di più, appunto, oltre l’istinto del cannoniere e l’indole da lottatore: c’è un calciatore cresciuto a dismisura nella tecnica individuale. Diventato baluardo del Toro non solo per le prodezze in area di rigore, ma per il contributo offerto a tutto campo. Soprattutto nella trequarti offensiva. Lì è diventato il miglior rifinitore della rosa.

Senza Belotti il Toro non costruisce

Con quello offerto a Singo, gli assist in campionato sono arrivati a quota quattro. Nessuno, nel Toro, ha fatto meglio. E già questo è un primo indicatore utile. Sia nel 4-3-1-2 poco funzionale di inizio stagione, sia nel 3-5-2 attualmente adottato, Belotti si ritrova spesso a fare da collante, a lavorare palloni difficili per far salire una squadra che altrimenti ha pochi giocatori in grado di risolvere attraverso il possesso le transizioni da fase difensiva a offensiva. Non è un caso che il Gallo sia il giocatore più cercato dai compagni, di gran lunga: fin qui gli hanno indirizzato – i dati, se non diversamente indicato, sono di FBref – 657 passaggi (il secondo è Lyanco con 585).

Dal Gallo partono i passaggi chiave

Boa per risalire il campo – è il granata con più chilometri percorsi palla al piede puntando la porta avversaria (la cosiddetta progressive distance: 1,8 km in totale) -, ma anche arma per tagliarlo. Come fosse il trequartista che il mercato estivo non ha portato. Belotti ha realizzato 18 passaggi chiave (pareggiato da Verdi) e ha il più alto numero di through balls, ovvero di passaggi completati per aprire lo spazio a un compagno alle spalle della linea avversaria: 8 totali, Rincon e Lukic sono fermi a 2. Come ha fatto nell’azione che ha sbloccato la partita di Parma, per intenderci, ma anche come nel derby, quando con un delizioso tocco di prima il 9 aveva messo Zaza solo davanti a Szczesny.

Belotti prima punta col vizio del dribbling. E Berenguer…

A dimostrare come Belotti sia ben più di una prima punta, c’è anche un’altra statistica (raccolta da Calcio Datato). Fino alla vigilia della sfida di Parma, il Gallo era tra i migliori venti calciatori per la media dribbling completati, a partita, di tutta la Serie A, nell’anno solare 2020. E a guardare i nomi degli altri diciannove non se ne trova uno che abbia – sulla carta – l’identico ruolo del Gallo. Curioso, invece, che l’altro “granata” presente in graduatoria sia Berenguer: lo spagnolo, questa stagione, ha giocato le prime due di campionato da trequartista, prima di passare all’Athletic Bilbao.

Fonte: Calcio Datato

Il tuttocampista del Torino di Giampaolo

Belotti, per esigenza e caratteristiche, si sta adattando a un contesto in cui gli si richiede ben più dei gol. Basti pensare che è uno dei granata con il più alto numero di cross riusciti: ha effettuato con successo tre traversoni, meglio ha fatto solo Vojvoda (a cinque). E’ sempre di più un tuttocampista: goleador, seconda punta, fantasista. Il Toro è aggrappato a lui e grazie a lui sta tentando di cementarsi. Nella prima partita del 2021 anche altri hanno dato buoni segnali – vero, Sirigu? – e soprattutto per questo il Gallo merita una menzione d’onore. Perché fin qui aveva tenuto in piedi, da solo, la baracca.