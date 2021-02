Le parole di Paolo Casarin sul gesto sportivo di Belotti nei confronti di Romero nel match contro l’Atalanta

Oltre ad essere l’emblema del Toro, Belotti è diventato anche simbolo di sportività nell’ultimo match che ha visto il Toro strappare un pareggio rocambolesco contro l’Atalanta. Sotto la lente il siparietto con Romero che, dopo una caduta del Gallo, è stato ammonito da Fourneau. All’apparenza nulla di strano, ma è il gesto successivo che ha attirato l’attenzione. Belotti ha infatti richiamato l’attenzione del fischietto di Roma per sottolineare la mancanza del coinvolgimento di Romero nella caduta, facendogli così togliere l’ammonizione e rinunciando così ad una punizione da posizione favorevole.

Casarin: “Episodio raro ma ben venga”

Un gesto che ha esternato ulteriormente la genuinità del Gallo, criticato molto nella gara contro la Fiorentina per il diverbio che è costato a Milenkovic l’espulsione e due giornate di squalifica. “È un episodio raro ma ben venga ciò che ha fatto Belotti. L’arbitro non ha fatto una brutta figura, non sempre si può vedere tutto. Il fatto che ti venga in aiuto chi doveva beneficiare della punizione è una cosa bellissima, l’attaccante è stato molto sportivo. Fourenau è un bravo arbitro, ha fatto benissimo a togliere il giallo a Romero e forse pagherà un caffè anche a Belotti.”, Paolo Casarin ha voluto commentare così la vicenda a Radio Rai, sottolineando la sportività di Belotti.