Il pareggio di Bergamo ha permesso al Toro di lasciarsi le ultime tre alle spalle, ma davanti c’è chi ne ha approfittato

L’effetto Nicola sul Torino c’è e si vede. I granata sono migliorati sotto diversi punti di vista: dall’atteggiamento al rendimento individuale e di squadra. Invertita la rotta delle rimonte, il prossimo passo è provare ad andare in vantaggio e restarci. La classifica comincia infatti a pesare da questo punto di vista. Se i tre punti conquistati dall’arrivo del tecnico ex Genoa sono preziosi, non bastano ancora a scongiurare del tutto la retrocessione.

I granata devono trovare la vittoria per allontanare la zona calda

I granata, con il 3-3 strappato a Bergamo, sono riusciti a creare un solco di un punto tra le tre squadre che ad oggi sarebbero retrocesse. Dietro il Toro c’è infatti il Cagliari a quota 15 punti. Seguono poi il Parma a 13 e il Crotone a 12, che permettono a Nicola ed i suoi di respirare. Ora però non sono contemplati passi falsi. Seguono due scontri diretti con Genoa e Casteddu, che serviranno a delineare la vera dimensione dei granata. Diversa è la situazione per le altre che fino a qualche tempo fa, erano risucchiate nella zona calda della classifica.

Toro, Spezia e Genoa si avvicinano alla salvezza

La forbice con le squadre che sono sopra il Toro si sta infatti allargando, a partire dal Bologna e dallo Spezia, reduce da una vittoria contro il Sassuolo, che ha permesso ai liguri di creare un piccolo solco con le squadre più sotto. La stessa cosa si è verificata con il Genoa, prossima sfidante dei granata che, dall’arrivo di Ballardini, ha commesso un unico passo falso contro i neroversi per quanto riguarda il campionato, risalendo fino alla dodicesima posizione. Nicola dovrà perciò fare il passo successivo e incrementare il vantaggio per non farsi risucchiare nuovamente dalla red zone e al contempo restare vicino a chi è più su.