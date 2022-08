Ecco dove vedere Atalanta-Torino in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma giovedì 1° settembre alle ore 20.45

Manca sempre meno alla quarta giornata di campionato, che vedrà a confronto il Torino di Juric e l’Atalanta di Gasperini. Le due formazioni, che attualmente vantano gli stessi punti, sono pronte a dare spettacolo nel primo turno infrasettimanale con il posticipo del giovedì alle 20.45. La sfida del Gewiss Stadium sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, la piattaforma digitale che ha acquisito i diritti televisi per il triennio in corso. L’app è disponibile su smart TV e console di gioco. È inoltre possibile scaricarla sui dispositivi mobili e computer oltre ad Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.