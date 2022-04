Atalanta-Torino è in programma questa sera alle ore 20.15: ecco dove seguirla in TV e streaming

Questa sera in campo Atalanta e Torino per il recupero della 20^ giornata di Serie A. Due squadre reduci entrambe da una vittoria, con i bergamaschi ancora in corsa per un posto in Europa e i granata che non hanno nulla da chiedere al campionato, ma vogliosi di togliersi qualche soddisfazione da qui fino al gong della stagione. La sfida contro la Dea di Gasperini, in programma questa sera alle ore 20.15, sarà trasmessa su DAZN, la piattaforma streaming che ha acquisito i diritti TV della Serie A per il nuovo triennio. Per seguire la partita basterà fare accesso all’app presente su smartphone, tablet, PC, Smart TV o su console come Playstation.

telecamera Serie A Sky Dazn