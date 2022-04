2 punti in 4 gare disputate di settimana per i granata. Sconfitte di misura con le milanesi e pareggi beffa con Lazio e Empoli

Questa sera alle ore 20.15 il Toro si confronterà finalmente con il tanto agognato recupero con l’Atalanta. Una gara che, per motivi di calendario, si disputerà di mercoledì, come se i granata fossero chiamati a un turno infrasettimanale. In questa stagione, di gare in programma martedì, mercoledì, giovedì, la squadra di Juric ne ha disputate 4. 2 i pareggi e altrettante le sconfitte. Alla voce vittorie campeggia invece uno 0 che potrebbe esercitare un ulteriore stimolo in un match che di per sé non assume valore in termini di classifica (almeno per il Toro), ma in cui un risultato e una prestazione positiva rappresenterebbero un importante step di crescita in vista del prossimo campionato.

Il pari interno con la Lazio e il k.o. nel San Siro rossonero

Per il Toro è la prima gara infrasettimanale del 2022. Le quattro finora disputatesi, riguardano infatti il periodo tra settembre e dicembre, quando la formazione di Juric viveva una fase più da cantiere aperto che da squadra conscia dei propri limiti e certezze. Giovedì 23 settembre il Toro ha ospitato la Lazio. Una partita che ha lasciato, a dir poco, l’amaro in bocca. Una delle tante beffe degli ultimi minuti di questa prima stagione di Ivan Juric sotto la Mole. Il gol di Pjaca come premio della maggiore intraprendenza dei granata, poi l’abituale gol dell’ex di Immobile dagli undici metri per l’1-1 definitivo. In un martedì di fine ottobre, il Toro è poi ospite del Milan. Saranno i rossoneri a imporsi 1-0, grazie a un gol siglato al quarto d’ora di gioco da Giroud.

I mancati tre punti con l’Empoli e la sconfitta con l’Inter prima di Natale

Decisamente zeppo di rimpianti il 2-2 con l’Empoli di giovedì 2 dicembre, con il Toro avanti di due reti (Pobega e Pjaca) dopo appena quindici minuti, poi l’espulsione di Singo e l’Empoli che agguanta il pari con i timbri di Romagnoli e La Mantia. Infine, la gara pre-natalizia di mercoledì 22 dicembre con l’Inter, che tra l’altro avrebbe anticipato proprio la trasferta di Bergamo, decisa da Dumfries alla mezz’ora del primo tempo.