Da oggi, mercoledì 27 aprile, sono in vendita i tagliandi per Empoli-Torino: ecco i prezzi e le informazioni sul settore ospiti

Dopo il recupero con l’Atalanta, il Torino si confronterà con la trasferta di Empoli. Il club ha comunicato l’inizio della vendita dei tagliandi per la sfida in programma domenica 1° maggio alle ore 15 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli. Sarà possibile acquistarli fino alle ore 19 di sabato 30 aprile. Il costo dei biglietti per il settore ospiti è di 20 euro e saranno acquistabili nei punti vendita Vivaticket e tramite web con la modalità “stampa a casa”. L’accesso allo stadio sarà consentito a chi è in possesso di Green Pass, di certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti l’evento oppure con risultato negativo di tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti l’evento. Restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per color che hanno idonea certificazione medica. I tifosi dovranno esibire un documento valido, il biglietto ed avere la mascherina da indossare obbligatoriamente per tutta la durata dell’evento.