Il presidente Cairo ha parlato del futuro del Torino e della possibilità di vendere la società, chiudendo all’arrivo di uno o più soci

A margine della presentazione della partnership tra il Giro d’Italia e Enit, presso il Ministero del Turismo, il presidente Cairo ha risposto ad alcune domande sul futuro del club e su una possibile vendita: “Sto bene così, sono 17 anni che abbiamo il Torino e non ci abbiamo mai pensato”. Possibile la presenza di un socio? “Nel calcio secondo me guida uno solo, chi guida deve avere la totalità delle azioni. Secondo me è meglio avere una persona che decide”. Alla domanda sulla possibilità di vendere il Toro, la risposta è secca: “Io no”.