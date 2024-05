Atalanta-Torino, le formazioni ufficiali: Milinkovic-Savic è stato costretto a fermarsi a causa di un problema fisico

Juric era stato chiaro alla vigilia: la sua intenzione per la partita contro l’Atalanta era quella di confermare la stessa formazione che una settimana fa ha battuto il Milan. Il tecnico è stato però costretto a due cambi forzati: Vojvoda al posto di Rodriguez (in panchina per una botta al piede) e soprattuto Gemello al posto di Milinkovic-Savic, che si è fermato a causa di un problema muscolare.

Atalanta-Torino: le formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Holm, Koopmeiners, Pašalić, Zappacosta; De Ketelaere; Scamacca, Lookman. A disposizione: Musso, Rossi, Hien, El Bilal, Éderson, Bakker, Ruggeri, Adopo, Bonfanti, Mendicino, Diao, Miranchuk. Allenatore: Gasperini.

Torino (3-4-1-2): Gemello; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Ricci; Pellegri, Zapata. A disposizione: Passador, Popa, Lovato, Sanabria, Rodriguez, Sazanov, Kabic, Lazaro, Okereke, Djidji, Silva, Savva, Balcot, Ciammaglichella. Allenatore: Juric.