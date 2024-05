Mercoledì sera si saprà se il Torino giocherà la prossima Conference League: tutto dipenderà dalla Fiorentina

Andrea Belotti l’ultimo gol con la maglia del Torino lo ha segnato l’1 maggio del 2022 a Empoli. In realtà di reti in quella partita ne fece addirittura tre, in meno di venti minuti, che servirono a ribaltare quella partita e a permettere alla squadra granata di vincere in rimonta 3-1. Poi giocò altre tre partite con il Torino prima dell’addio tra le polemiche. E ora, per uno strano scherzo del destino, dai suoi gol dipende nuovamente l’Europa del Torino.

Belotti-Torino: dall’amore ai fischi

Mercoledì sera i calciatori e i tifosi granata saranno tutti davanti alla TV a tifare la Fiorentina nella finale di Conference League contro l’Olympiakos: con un successo i viola manderebbero in Europa proprio il Torino. Un motivo più che valido per sperare ancora una volta che il Gallo segni e mostri la cresta, come ha fatto per 113 volte con la maglia granata addosso. Era un idolo in granata, amatissimo da tutti i tifosi, si è però lasciato male con la piazza venendo poi fischiato tutte le volte in cui ha giocato da avversario del Torino.

Ora però potrebbe regalare una nuova gioia ai suoi vecchi tifosi (oltre che a se stesso e ai nuovi tifosi ovviamente): neppure il sostenitore più accanito di Belotti avrebbe immaginato di, un giorno, tornare a tifare per lui e tornare a sperare in un suo gol. E quello in finale contro l’Olympiakos sarebbe inoltre uno dei suoi gol più importanti per la storia degli ultimissimi anni del Torino.