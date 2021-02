I precedenti tra Atalanta e Torino / In casa dei bergamaschi i due club in Serie A si sono incontrati 52 volte: 16 vittorie a testa

Con il match in programma alle ore 15, Atalanta e Torino si affronteranno per la cinquantatreesima volta in casa dei nerazzurri. A Bergamo il Toro ha ottenuto complessivamente 16 vittorie, pareggiando 20 volte e venendo sconfitto sedici. La squadra di Davide Nicola arriva a questa sfida dopo il deludente pareggio casalingo contro la Fiorentina, mentre la squadra di Gasperini si appresta ad affrontare i granata dopo il pareggio 0-0 contro il Napoli nella semifinale di andata di Coppa Italia. Nell’ultimo precedente il Toro si è imposto 1-0 in casa dell’Atalanta, anche se si giocava a Parma. Per trovare l’ultimo successo a Bergamo bisogna tornare indietro alla stagione 2015/2016: gol di Bovo, per l’1-0 decisivo della squadra allora allenata da Ventura.

L’ultimo Atalanta-Torino

L’ultimo precedente tra i nerazzurri e granata si è disputato il 1 settembre 2019 allo Stadio Tardini di Parma, sede provvisoria durante i lavori di ammodernamento del nuovo Gewiss Stadium. Il Toro, allora allenato da Walter Mazzarri, arrivò a quella sfida dopo l’eliminazione dall’Europa League contro il Wolverhampton. I granata, nonostante avessero giocato pochi giorni prima, riuscirono a imporsi e a vincere per 2 a 3. A sbloccare quella partita fu Bonifazi al 24’ minuto del primo tempo. Poi la rete di Zapata riportò il risultato sul pareggio e poco dopo, con un’altra rete, l’attaccante colombiano portò in vantaggio la Dea, ma alla fine i gol di Berenguer e Izzo sancirono la vittoria del Toro sui nerazzurri.

L’ultima vittoria dell’Atalanta in casa contro il Toro

La squadra di Gasperini non batte il Toro tra le mura amiche dal 22 aprile 2018 quando, in una giornata di caldo quasi estivo, la squadra nerazzurra sconfisse i granata per 2-1. A portare i padroni di casa in vantaggio fu al 53’ Freuler, Ljajic pareggiò al 56’ minuto e alla fine Gosens con un gol al 64’ portò l’Atalanta alla vittoria. In seguito, nei successivi incontri Atalanta-Torino, per i bergamaschi un pareggio e una sconfitta.