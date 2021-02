Le dichiarazioni del ds granata Davide Vagnati nel prepartita di Atalanta-Torino, match valido per la 21^ giornata di Serie A

A pochi minuti dal calcio d’inizio di Atalanta-Torino, sfida valida per la ventunesima giornata di Serie A, Davide Vagnati commenta così il momento dei granata: “Con Nicola l‘atteggiamento della squadra è diverso, di grande compattezza e furore agonistico, che non devono mai mancare, soprattutto in questi momenti della stagione, in cui ogni pallone può essere determinante per il risultato finale. Belotti? Per noi è un giocatore fondamentale, lo abbiamo sempre detto. Le porte del Torino per lui saranno sempre aperte. É evidente che vogliamo proseguire il nostro rapporto con lui. Ci metteremo a sedere e in maniera molto serena cercheremo di andare incontro alle esigenze del nostro capitano.“.