Contro la Fiorentina, il contatto con Milenkovic e le critiche. Ma a Bergamo, Belotti si è dimostrato un esempio di lealtà, ammettendo di non aver subito fallo

Belotti dannato, viva Belotti. In una settimana, il Gallo è passato dall’essere additato come truffaldino simulatore all’essere osannato come splendido esempio di sportività. Non è, il 9, un caso di repentina (e dunque squilibrata) redenzione: se mai l’equilibrio manca a chi lo ha giudicato prima colpevole senz’appello per aver accentuato – indubbiamente – la testata di Milenkovic causandone l’espulsione, poi eroe per aver rinunciato ad un calcio di punizione dal limite riferendo all’arbitro Fourneau di non aver subito fallo da Romero come da lui erroneamente segnalato.

“No, no, no”: Belotti ammette di essere caduto da solo

No, Belotti è stato sempre lo stesso. Un essere umano appassionato, come pochi, a questo sport e innamorato, come sempre meno, alla maglia del Toro. La narrazione di chi lo ha messo in croce dopo la partita con la Fiorentina non ha attecchito, per fortuna, ma sul Gallo ha pesato come un macigno. Proprio lui, che in Serie A subisce di gran lunga più falli di tutti, si ritrovava accusato di atteggiamento antisportivo.

Quasi a voler dimostrare, subito, il contrario, l’attaccante del Toro ha rinunciato a un intervento arbitrale favorevole: “No, no, no”, ha fatto subito con il dito dopo il fischio dell’arbitro. Niente punizione, niente ammonizione ai danni dell’avversario: era caduto da solo. Si è preso gli applausi delle due panchine, al Gewiss Stadium, e tanti complimenti, un po’ qui e un po’ lì.

Le parole di Nicola e le critiche (ingiuste) rivolte al Gallo

Il suo allenatore, Davide Nicola, ha commentato la vicenda dopo il 3-3 contro l’Atalanta senza riferirsi direttamente al suo capitano: “Siamo una squadra che vuole battagliare e cerca di rispettare le regole. Siamo noi stessi, cercando di avere un’aggressività ai limiti del regolamento e giocando con serenità”. E’ se stesso, sicuramente, Belotti. Che ha ritrovato anche il gol, oltre ad aver lavato via una macchia che qualcuno gli aveva scorrettamente posto sulla coscienza.