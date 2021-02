Contro la Fiorentina non era nemmeno in panchina, lunedì era a un passo dall’addio, a Bergamo Bonazzoli ha salvato il Toro

Il calcio a volte sa essere davvero incredibile, ne sa qualcosa Federico Bonazzoli che, nel giro di una settimana, è passato da essere il giocatore che non rientrava più nei piani societari al salvatore della patria a Bergamo. Per la gara contro la Fiorentina non era nemmeno stato convocato e, nel post partita, anche il dt Davide Vagnati aveva ammesso che la sua cessione era possibile. Lunedì, poi, il centravanti è stato davvero vicino alla cessione: per tutto il giorno si è sviluppata una trattativa con il Parma che non è andata in porto solamente perché i ducali non sono riusciti a cedere Roberto Inglese.

Torino: Bonazzoli recuperato

Il compito principale di Davide Nicola in settimana è stato quello di recuperare pienamente Bonazzoli, ridargli quelle motivazioni che le situazioni di mercato avrebbero potuto toglierli. Vedendo l’atteggiamento avuto a Bergamo dal numero 26, dal momento del suo ingresso in campo, sembra evidente che il lavoro del tecnico sia stato ottimo. Ma va dato soprattutto merito allo stesso Bonazzoli di essersi saputo immergere nuovamente nella realtà granata: non era semplice, né scontato che ciò avvenisse.

Bonazzoli, la concorrenza in attacco sarà dura

Bonazzoli contro l’Atalanta aveva bisogno di una prestazione convincente e di personalità, anche perché nel prossimo futuro, una volta che Antonio Sanabria si sarà ristabilito dal Covid, gli spazi per il numero 26 rischiano di ridursi. Non basterà il preziosissimo gol del 3-3 contro l’Atalanta a garantirgli una maglia da titolare nel prossimo futuro, ma l’ex Sampdoria ieri ha lanciato un messaggio importante a Nicola, dimostrando al tecnico di avere la testa giusta (in tutti i sensi visto che proprio con un’incornata ha battuto Gollini) per giocare in questo Torino e per ritagliarsi un ruolo da protagonista anche nel prossimo futuro.