Responsabile sui tre gol dell’Atalanta, Sirigu si è reso protagonista di un’altra prestazione da incubo. Nicola, però, lo ha difeso

La Lega di Serie A ha dato la mazzata finale al sabato pomeriggio di Salvatore Sirigu: contro l’Atalanta si è pure fatto autogol. Questa, la decisione definitiva: la conclusione di Gosens non sarebbe entrata in porta senza la maldestra respinta del portiere del Torino, che invece di allontanare il pericolo l’ha ingigantito e reso letale. Il numero 39 ha proseguito, al Gewiss Stadium di Bergamo, la sua stagione sottotono. Non è stato decisivo in positivo e anzi ha commesso sbavature più o meno evidenti in tutte e tre le reti della Dea.

Atalanta-Torino, l’analisi dei gol subiti: Sirigu responsabile

Andiamo con ordine. Il primo gol nasce da un’invenzione di De Roon che sorprende la linea difensiva e spalanca il campo a Ilicic. Lo sloveno calcia malissimo, Sirigu va per terra troppo presto e si lascia scavalcare dal pallone riuscendo solo a sfiorarlo. Del secondo si è già scritto: Gosens conclude da posizione defilata e scivolando. Sul suo destro è decisiva la deviazione dei guantoni granata. E il terzo? L’ex Psg è reattivo a chiudere la prima conclusione di Muriel, ma respinge senza allontanare la sfera: e tanto basta al 9 per infilare il 3-0 con un pallonetto da pochi passi.

La difesa di Nicola e i numeri che lo condannano

Nicola, a precisa domanda sulla prestazione di Sirigu, ha risposto difendendo lui e il gruppo: “Inutile fare nomi. Per me è un grandissimo portiere. Mi dà fiducia. La fase difensiva è interpretata da tutta la squadra. Si guarda sempre l’ultimo passaggio, ma in realtà la fase difensiva può essere dettata da 5-6 interpretazioni errate”. Insomma, le colpe – a detta del tecnico – sono da cercare nel collettivo e non nel singolo. Eppure è un fatto che quello del Toro resta il penultimo portiere in Serie A per numero di parate (43) e l’ultimo per percentuale di parate (54,4%). Un problema c’è: lo dicono anche le statistiche.