Il neoacquisto Rolando Mandragora, schierato titolare contro l’Atalanta, ha mostrato da subito le proprie qualità

Un punto che vale oro quello ottenuto dal Torino contro l’Atalanta. La vera conquista però non è sul fronte classifica, bensì dal punto di vista del morale. I granata sono infatti finalmente riusciti ad invertire la rotta per quanto riguarda le rimonte, ottenendo la terza consecutiva. Sono perciò tante le note liete emerse dopo il 3-3 con la Dea e tra queste spicca il nome di Rolando Mandragora, all’esordio in granata. L’ex Udinese si è infatti messo in luce nonostante il poco tempo avuto per integrarsi.

Mandragora incisivo contro l’Atalanta

Aspettative rispecchiate per ora per quanto riguarda il neoacquisto arrivato in prestito dalla Juventus, che si è reso protagonista contro la Dea. Nonostante un inizio altalenante da parte dei granata, Mandragora è poi riuscito a farsi notare, andando anche vicino al gol. Sua infatti la palla messa per Belotti, da cui è poi derivato il penalty sbagliato dal Gallo, che lo ha poi trasformato nel primo gol granata del match. Non è però l’unica occasione importante creata dall’ex Udinese.

Premesse positive: un titolare in regia

Poco dopo si è infatti reso autore del tiro che ha colpito la traversa e poi il palo. La stessa palla è poi finita tra i piedi di Bremer in un momento di confusione nell’area avversaria, che non ha esitato a buttarla in porta. Mandragora ha perciò messo lo zampino in entrambe le reti realizzate dal Toro nel finale del primo tempo. Favorito dall’intesa avuta con Nicola a Crotone, è stato perciò in grado di rendersi da subito un giocatore chiave. Se queste sono le premesse, nasconde sicuramente tante sorprese.