“Il Toro si è ritrovato 3-2 senza aver mai tirato in porta”, dice Gasperini: eppure i numeri dicono che la squadra di Nicola ha creato molto di più

Per smentire la lettura dell’allenatore dell’Atalanta Giampiero Gasperini – “Il Torino si è ritrovato sul 3-2 senza aver mai tirato in porta” – basta citare l’occasione capitata a Murru sul 3-0 per la Dea: dopo il suo scavetto solo un volo di Gosens ha impedito il gol. Insomma, il tecnico di Grugliasco non ha offerto un commento oggettivo, dopo la rimonta subita in casa per mano dei granata di Nicola. Anche perché le statistiche, alla fine, dicono che il Toro ha tirato e creato di più rispetto ai bergamaschi, abili a sfruttare tre fiammate tra il 14′ e il 21′ ma poi sorpresi dal ritorno degli ospiti.

I numeri di Atalanta-Torino, Serie A 2020/2021

Gollini, ad esempio, ha dovuto effettuare quattro parate, Sirigu una sola. Il dato più impressionante è quello dei tiri. Il Torino ne ha effettuati 19 in totale di cui 11 in porta (10 di questi sono arrivati dall’interno dell’area di rigore). L’Atalanta? Solo 9, di cui 4 nello specchio. Senza contare, poi, che i granata hanno colpito due volte i legni: anzi tre, se si conta che la conclusione di Mandragora da cui è poi nato il gol di Bremer aveva colto sia traversa che palo. Dall’altra parte, invece, solo Miranchuk nella ripresa è stato fermato dal legno.

Il commento di Nicola alla fase offensiva

Andando a fare il conto delle occasioni da gol, dunque, i numeri dicono che ha fatto meglio il Toro: 9 contro le 6 degli avversari. Si giustificano così, pienamente, le parole di Nicola del dopopartita: “La quantità di produzione di gioco e di occasioni da gol in 3 partite è stata elevatissima. Anche oggi a Bergamo contro una squadra dall’identità precisa, con un grande allenatore e giocatori importanti. Recuperare una partita del genere significa avere delle qualità”.