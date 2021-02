Antonio Sanabria, ancora out a causa del Covid, è l’alternativa giusta a Zaza e Belotti: ecco come ne ha parlato Nicola

Sono solamente due gli innesti arrivati in granata nel mercato di gennaio, entrambi già allenati in passato da Nicola. Tra questi, Antonio Sanabria, con lui al Genoa e voluto fortemente anche sotto la Mole. L’attacco del Torino necessitava infatti di un innesto in grado di poter giocare con gli altri compagni di reparto a disposizione e il paraguayano sembra avere tutte le qualità del caso.

Sanabria è la pedina giusta per l’attacco di Nicola

“Un giocatore tecnico e attaccante moderno, in grado di interpretare bene il gioco, è complementare agli attaccanti che abbiamo a disposizione“, questa la definizione usata da Davide Nicola per parlare del suo pupillo, che si conferma un’alternativa valida sul fronte offensivo. Sarà perciò possibile vederlo assieme a Belotti o a Zaza, o magari ad entrambi in un eventuale tridente d’attacco, opzione non prioritaria ma nemmeno del tutto da escludere.

Nicola: “Contento dell’arrivo di Sanabria”

Le qualità di certo non mancano a Sanabria e aver già lavorato con il tecnico del Toro può essere vantaggioso: “L’ho già allenato, sa cosa significa stare in un gruppo con i nostri valori. Sono molto contento che sia arrivato“. L’entusiasmo non manca ed è proprio ciò da cui i granata devono partire per risalire la china. E se ci vorrà ancora qualche tempo prima di vedere l’ex Betis Siviglia in campo, non perderà l’occasione di farsi trovare pronto.