Gli screzi tra il Torino e Nkoulou sono stati sedati da Nicola, che avrebbe recuperato la fiducia del difensore

Vedute diverse che potrebbero riconciliarsi in occasione di Atalanta-Torino, quelle di Nkoulou e della società granata. I due attori in questione, che si sono resi protagonisti di alcuni screzi a partire dall’inizio della scorsa stagione, potrebbero infatti essere arrivati ad un punto di contatto ed aver quindi temporanemanete seppellito l’ascia di guerra. A fare da paciere Davide Nicola, ingaggiato al posto di Giampaolo per risollevare la china a partire proprio dalla motivazione dei singoli. Con Nkoulou, sulla lista partenti di gennaio, dovrebbe esserci riuscito.

L’ultima partita in campionato di Nkoulou risale a dicembre

L’ultima apparizione in campo del difensore ex Marsiglia risale al 12 dicembre 2020, nel match contro l’Udinese, mentre l’ultimo match giocato è invece quello valido per gli ottavi di Coppa Italia. Entrambi emblemi di un inizio stagione da dimenticare e che ha raggiunto il culmine con il “no” di Nkoulou al Rennes, presagio di una rottura definitiva. Passare dall’essere imprescindibile all’essere messo ai margini, aembrava aver gravato enormemente sul rendimento del camerunese. A ribaltare le sorti ci ha però pensato Nicola, recuperando il rapporto con il giocatore con l’intenzione di dargli il suo spazio sul rettangolo verde.

Nicola su Nkoulou: “Chi è rimasto ha a cuore l’obbiettivo”

“Ci interessa che chi è rimasto, ha dimostrato di avere a cuore l’obiettivo da perseguire.“, queste le parole spese dal tecnico in riferimento al camerunese, rimasto in dubbio fino all’ultimo. Affermazioni che fanno presagire risvolti positivi, sopraggiunti dopo un discorso faccia a faccia con il diretto interessato: “Con la chiusura del mercato, abbiamo parlato da uomini e non c’è bisogno di aggiungere nulla. Il parlare ora è relativo comunque. Io mi occupo di campo. Mi interessa solo il gruppo, tutti potranno essere determinanti. Siamo tutti molto concentrati.“. Tutti devono essere bravi a giocarsi le proprie chance e quelle di Nkoulou potrebbero cominciare proprio dall’Atalanta.